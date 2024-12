Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti. Figc-Lnd, assemblea ordinaria. Toscana nel segno della continuità

Nelpiena fiducia al presidente Paolo Mangini. Ieri mattina si è tenuta, presso il Palazzo Wanny a Firenze, l’delle società diappartenenti al ComitatoLega Nazionale. "Ringrazio le oltre 300 societàregione - afferma Mangini - che sono intervenute in presenza o per delega, testimoniando ancora una volta passione, dedizione e unità del mondo delstico toscano. Un settore che con forza, vitalità, attaccamento ai colori sociali e tanti sacrifici porta avanti una eccellente missione sportiva e sociale di cui tutti bisogna essere fieri e orgogliosi. Un mondo da salvaguardare e proteggere, con il Comitato al fianco di tutti e in particolare delle piccole realtà". Alla presenza del consigliere federale Francesco Franchi, del vice presidente del settore tecnico Paolo Bosi, del presidente regionale del Coni Cardullo, del coordinatore regionale settore giovanile e scolastico Gabbrielli e del rappresentante dell’Associazione calciatori Sabatini, il presidente Mangini ha presentato le designazioni del consigliere federale dell’area centro e del consigliere federale nazionale.