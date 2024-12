Metropolitanmagazine.it - Bella Hadid ci ricorda che le vibes boho western stanno per tornare in trend

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha portato lo stiledalle praterie alla Grande Mela, dimostrando ancora una volta di essere una delle icone fashion più versatili del momento, una delle nostre It Girl. La modella, che quest’anno ha abbracciato la sua anima da “horse girl” tra allenamenti con il fidanzato cowboy Adan Banuelos e una comparsa nella serie Yellowstone, ha sfoggiato un look che mescola eleganza vintage e dettagli da vera cowgirl.: quando ilchic e leconquistano le strade di New Yorkè stata avvistata a New York con un abito vintage che ha subito fatto pensare alle temperature più miti. Il vestito, in seta bianca e con una silhouette, era senza spalline e caratterizzato da una vita alta e una gonna ampia decorata con dettagli intrecciati e anelli metallici argentati.