Altro che destra sociale | la politica di Meloni è tutta per i colletti bianchi spesso sporchi

Pochi giorni fa il New York Times ha dedicato un lungo servizio quasi lusinghiero alla premier italiana, elogiandone l’astuto pragmatismo. L’editorialista accostava poia Trump, sostenendo che la prima poteva essere la testa di ponte del trumpismo in Europa. Orban, si sa, non è presentabile.L’accostamento però, seppur seducente, èmente sbagliato e fuorviante. Negli Usa Trump tiene prigioniero (ma fino a quando?) il partito conservatore con le truppe armate del MAGA, mentre in Italiaè invece ostaggio della sua coalizione. Questo non le nuoce e anzi il suo successo in termini di consenso dopo due anni di governo deriva probabilmente dal tradimento della sua identità originaria.Tolta la tuta mimetica da combattente all’opposizione con il suo 4%,ha indossato senza problemi l’abito di gala e non si sente per nulla a disagio a cena con il plutocrate Elon Musk.