A Villa Cimbrone il Premio Industria Felix | l’hotel de charme di Ravello tra le 11 aziende top del turismo italiano 

, a, uno degli hotel depiù noti di tutto il Mediterraneo, è stata insignita del, assegnato a quelleche hanno fatto registrare le migliori performance gestionali.“Un vanto non solo per, ma per l’intera costiera amalfitana, che proprio nel settore turistico ha fatto registrare, quest’anno, la vittoria di ben quattro strutture del nostro territorio, su undici risultate vincitrici”, sottoline il sindaco Paolo Vuilleumier.A ricevere il, organizzato dal magazine, in collaborazione con Cerved e Università Luiss Guido Carli, con il sostegno di Confe con la media partnership de Il Sole 24 Ore, Askanews e Adnkronos, sono stati infatti anche Il Covo dei Saraceni e Le Sirenuse, a Positano, e il Santa Caterina ad Amalfi.