Ilfattoquotidiano.it - “Siamo 50mila”: Roma in piazza contro il ddl sicurezza. Oltre 200 sigle in corteo dietro a un manifesto col bacio tra Meloni e Mussolini

È partita ala grande manifestazioneil ddl. In, annunciano gli organizzatori, “circa” persone che insieme,a un grandecon l’immagine dipinta della presidente del Consiglio Giorgiache bacia Benito, sono partite dale del Verano per arrivare fino adel Popolo. Il, organizzato dalla rete no ddl, coinvolge200tra studenti, sindacati, associazioni e reti sociali.I manifestanti stanno marciando mostrando cartelli e striscioni. “Dittatura senza democrazia, senza libertà, senza”, recita uno. “La repressione serve solo a rinforzare e unire le oppressioni. No ddl paura”, si legge su un altro, fissato sul camion che apre il. “Se voi fate il fascismo, noi seminiamo resistenza: no ddl paura”, recita ancora un altro.