Oasport.it - Short track, le staffette azzurre brillano nella seconda giornata a Seul

Leggi su Oasport.it

Arrivano dallele migliori notizie per l’Italiadel World Tour di. Prima il secondo posto delle, che si confermano ancora una volta ai vertici; poi la qualificazione alla finale degli azzurri dopo una sofferta e durissima semifinale.La squadra azzurra aveva chiuso senza podi la scorsa settimana a Pechino e anche astava mancando il guizzo. A sbloccare la situazione ci ha pensato il quartetto composto da Arianna Fontana, Arianna Sighel, Gloria Ioriatti ed Elisa Confortola. La staffetta femminile italiana ha concluso al secondo posto alle spalle del Canada (terza vittoria consecutiva) e davanti a due nazioni fortissime come Corea del Sud ed Olanda. Per lesi tratta del terzo podio in questa stagione, dopo i due ottenuti nelle prime tappe a Montreal.