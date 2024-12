Quotidiano.net - Sciopero nazionale: caos e scontri a Torino, Salvini chiede revisione norme

Lodi ieri, che il ministro dei Trasporti, Matteo, aveva tentato di precettare (incappando però in un niet dal Tar del Lazio), alla fine si è fatto. Trasporto pubblico, scuola, sanità, giornalisti Rai: chi ha aderito allo stop, è rimasto con le braccia incrociate nel freddo gelido delle piazze. E così il penultimo venerdì prima di Natale "grazie a un giudice", commenta il leader leghista, si è trasformato in un nuovo "venerdì di". E che: dalla protesta romana dei lavoratori al lancio di uova contro la polizia in un corteo studentesco pro Palestina afino ai cartelli, sempre qui ma a palazzo Nuovo, per "Luigi Mangione (il killer di Brian Thompson, ad di un colosso assicurativo sanitario americano, ndr) libero". Tanto che in seratatorna sull’argomento: "È urgente rivedere la norma sull’astensione dal lavoro, visto che ormai è un’arma di scontro politico e di aggressione alle forze dell’ordine anziché di tutela dei lavoratori".