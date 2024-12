Oasport.it - Salto con gli sci, l’Italia si fa vedere: Lara Malsiner e Annika Sieff in top10 a Zhangjiakou. Katharina Schmid spettacolare

Vittoria numero 17 in Coppa del Mondo, in China, a, per. Cambia il cognome dell’ex Althaus, ma non la sostanza: è lei che riesce spesso e volentieri, in condizioni impossibili come quelle di oggi (vento ingestibile e più di due ore totali tra prima e seconda serie), a dire la sua. Stavolta lo fa in modo nettissimo, tirando fuori dal cilindro qualcosa di spaventoso, undritto sull’HS a 106 metri nella seconda serie, con 119.7 punti nella stessa, 237 totali e tanti saluti alla concorrenza.Il secondo posto, saltando da stanga più bassa (9 invece di 10) e con qualche possibile dubbio visto che era stata chiesta dall’allenatore, è della norvegese Eirin Maria Kvandal, prima dopo la serie d’apertura, ma contro questaera impossibile mantenere la posizione.