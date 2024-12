Feedpress.me - Reddito di povertà in Sicilia: ecco il bando, i requisiti e i punteggi per ottenerlo

Leggi su Feedpress.me

Le donne vittime di violenza e le ragazze madri avranno uno extra che le metterà in pole position per ottenere l’assegno. Così come le chances maggiori andranno a chi ha una famiglia numerosa, composta da almeno 5 membri. Avere un affitto con un contratto regolare potrebbe essere il jolly che farà scavalcare molti concorrenti nella graduatoria finale. E in ogni caso, chiunque otterrà.