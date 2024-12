Lapresse.it - Re Carlo III all’evento annuale di beneficenza “Crafts at Christmas”

ReIII ha partecipatodiat” presso la sua residenza di Highgrove a Tetbury, nel Gloucestershire. Il sovrano ha incontrato tutor artigiani, studenti ed ex allievi dei corsi di formazione della King’s Foundation, l’ente offre corsi pratici a quasi 15.000 studenti ogni anno in mestieri specializzati, come la lavorazione del legno, la tessitura e il ricamo. Reha assistito a un’esibizione del coro e ha osservato le varie opere d’arte esposte durante l’evento. Questa settimana l’attrice britannica Sienna Miller è diventata l’ultima celebrità a essere nominata ambasciatrice della fondazione, seguendo le orme dell’ex calciatore David Beckham.