Lanazione.it - Morì nel campo di Mauthausen: “Agli eredi spetta il risarcimento”

Empoli, 14 dicembre 2024 – Il verdetto è arrivato. Il Tribunale di Firenze si è espresso positivamente: alla famiglia di Gaetano Comunale, mastro vetraio in forza alla Taddei durante i tragici fatti dell’8 marzo 1944 (quando furono deportati 55 cittadini di Empoli)un “danni per crimini di guerra e contro l’umanità”. È una sentenza che fa storia a Empoli. La prima che restituisce giustizia ad una vittima empolese riconoscendo ai suoiunper i dolori e la morte patiti nei campi di concentramento nazisti. Ai familiari del vetraio empolese trasferito a– dove trovò la morte –no 720mila euro. Deportato per aver scioperato l’8 marzo del ’44, Gaetano fu arrestato dai nazisti con altri 25 suoi colleghi dell’allora vetreria Taddei “che avevano aderito allo sciopero nazionale – si legge nella sentenza – avanzando richieste di aumenti salariali e invocando la fine della guerra.