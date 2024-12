Iltempo.it - Meloni bacia Mussolini: il cartello choc al corteo contro il ddl sicurezza

"A pieno regimeil ddl paura". Con questo striscione e unvergognoso, che ritrae GiorgiamentreBenito, si è aperto ila Romail ddl. Circa duecento le sigle in piazza tra studenti, sindacati, partiti, associazioni, movimenti per la casa e per i diritti dei migranti. I manifestanti sono partiti nel primo pomeriggio da piazzale del Verano e si sono diretti verso piazza del Popolo tra slogan, cori eni. Alcune migliaia i presenti, 50mila secondo gli organizzatori. Tra cui una folta rappresentanza degli studenti de La Sapienza, che ieri sera hanno occupato la facoltà di Lettere. "Come si fa opposizione nei palazzi, la si fa in piazza", ha scandito una manifestante, mentre dal megafono altri annunciavano già nuove mobilitazioni: "Non è un punto di arrivo, ma di partenza".