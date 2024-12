Lanazione.it - Maltrattata dal compagno, donna ferita alla testa. Condannato

Follonica (Grosseto), 14 dicembre 2024 – Ferisce la compagna, dopo averla picchiata ripetutamente con il tacco di uno stivale, e il giudice lo condanna a due anni di reclusione. La pena, dopo il processo celebrato con rito abbreviato, è stata sospesa con la condizionale, a patto che l’uomo partecipi a percorsi di recupero per persone condannate per reati di maltrattamento. L’episodio che ha fatto scattare l’arresto di un uomo di 46 anni, che abita a Follonica con la compagna, è stato soltanto l’ultimo dei tanti episodi di minacce, botte e maltrattamenti subìti d. Maltrattamenti scoppiati per una malsana gelosia o per futili motivi. L’ultima volta che sono intervenuti i carabinieri hanno trovato lacon una vistosa. Lei aveva tentato, inutilmente, di difendersi mettendosi dentro al letto, sotto le coperte.