Formiche.net - L’Ue deve ritrovare la sua identità popolare. L’opinione di Chiapello

Leggi su Formiche.net

Gli equilibri mondiali sono in movimento, si rivedono cozzare, in particolare in Medio Oriente, più imperialismi mentre l’Europa sembra impantanata ritrovandosi all’improvviso, come detto da qualche analista, come un dinosauro erbivoro, di stazza certamente notevole, ma circondato da carnivori che la osservano mentre si stupisce pur essendo la principale area economica e culturale del pianeta.È evidente che serva riandare alla forza del sogno originario dei padri fondatori democristiani per non rischiare un lento logoramento che non tutela innanzitutto gli interessi dei suoi popoli inquieti che devonole sue ragioni fondamentali della pace, della difesa sociale, della comune. Sulla seconda basti citare il World Inequality Database gestito dal Global Inequality Lab che, sulle macroregioni prese in esame, indica che, in una situazione comunque in peggioramento, gli Stati Uniti (per citare solo questa macroregione a mo’ di esempio) sono, rispetto all’Europa, un’area dove vige una peggiore equità, ossia, prima di tasse e trasferimenti, il 10% di popolazione più ricco nei primi guadagna il 47% della ricchezza totale mentre nella seconda la media è il 36% con l’Italia al quarto posto (37,1%) per disuguaglianza di reddito superata solo da Polonia, Bulgaria e Romania (il caso francese sarebbe da analizzare a parte).