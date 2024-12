Thesocialpost.it - Incidente mortale lungo la A23 tra quattro auto, deceduto un uomo: era il papà di un vigile del fuoco

Tragedia sulla A23, dove undi Gemona del Friuli ha perso la vita in unstradale avvenuto nella tarda serata di ieri. Nell’episodio, verificatosi al chilometro 38 nel tratto Gemona-Udine, sono rimaste coinvolte altre, ma con feriti non gravi.Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, l’potrebbe essere una delle persone coinvolte nell’iniziale, durante il quale la suasi è ribaltata. Pur non avendo riportato ferite gravi, sarebbe riuscito a uscire dall’abitacolo ma, una volta sulla carreggiata, sarebbe stato travolto da un’sopraggiunta sulla stessa corsia.Qualche minuto prima, l’equipe del 112 era stata inviata sul medesimo tratto per una precedente collisione con esiti meno gravi: gli occupanti dei veicoli coinvolti avevano riportato ferite agli arti e al torace e sono stati trasportati all’ospedale di Udine.