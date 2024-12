Lanazione.it - Il progetto contestato: Lago di Porta nel mirino

Montignoso (Massa Carrara), 14 dicembre 2024 – Ilda 4 milioni di euro del Genio Civile per sistemare le arginature deldie rivedere il collegamento con alcuni corsi d’acqua non va giù agli ambientalisti che lo contestano, assieme ad altre idee di riduzione del rischio idraulico, in una lettera congiunta firmata da Bruno Giampaoli, per Italia Nostra, Francesco Rossi di Legambiente Massa Montignoso, Riccardo Cecchini di Legambiente Versilia e Nadia Pesetti per Amici della Terra Versilia. “I progettisti non escludono, anzi ammettono la possibilità che anche dopo gli interventi di, il Versilia in piena possa sormontare gli argini a valle dele provocare conseguenti allagamenti del Cinquale o di Forte dei Marmi. Mentre accettiamo la parte che riguarda il rialzo degli argini abbassatisi nel tempo, disapproviamo la logica delche introduce una paratoia allo sbocco del Rio Strettoia che non risolve il rischio di alluvione” scrivono le associazioni rindo i passaggi delle controdeduzioni elaborate dai progettisti.