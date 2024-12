Donnaup.it - I 5 gli errori da evitare assolutamente per una pasta frolla perfetta!

Volete una? Sono 5 glida!Parliamo di un ingrediente fondamentale per preparare biscotti, crostate oppure il pasticciotto pugliese. All’apparenza sembra molto semplice realizzarla, ma basta un piccolo errore per mandare tutto all’aria. Pronte a sapere come avere un risultato a prova di bomba? Via!: sono 5 glida!Secondo la ricetta classica, servono pochi ingredienti (sono elencati qui di seguito). Amalgamateli tutti e create un panetto da riporre in frigorifero e stendere poi in un secondo momento. farina 00 250 gburro 140 gzucchero a velo 100 gtuorli 2vaniglia 1 baccasale fino 1 pizzicoPerche si vengano a formare crepe o “rotture”, non lasciate il burro a temperatura ambiente. Così facendo, potrete incorporarlo con più facilità.