Ilrestodelcarlino.it - Esce per fare una passeggiata: muore investito Nando Bartolini

Non è stata ancora fissata la data dei funerali di, l’89enne di Ostra che giovedì poco dopo le 16 è statomentre passeggiava in via Matteotti, a poca distanza dall’ex Convento dei Capuccini. Una strada fuori dal centro abitato e a pochi metri da dove la vittima viveva da sempre. Un tratto chepercorreva quasi quotidianamente quando usciva perdue passi, proprio come giovedì, quando invece, improvvisamente ha trovato la morte. A nulla sono serviti i soccorsi, l’impatto con l’auto è stato fatale per l’uomo. L’automobilista che si trovava alla guida della vettura, sotto choc dopo l’accaduto, è risultato negativo all’alcooltest. L’uomo avrebbe inoltre dichiarato di essersi trovato improvvisamente l’anziano di fronte senza poternulla per evitarlo.