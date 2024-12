Lanazione.it - Contromano di notte in autostrada, spaventoso incidente: si schianta e muore

Montecatini Terme (Pistoia), 14 dicembre 2024 – Si aggrava il bilancio dell’stradale avvenuto nellasull’A11 Firenze Mare. C’è un morto, ovvero la persona alla guida del veicolo andatotosi contro altri due mezzi. L’è avvenuto intorno a mezzanel tratto della Firenze Mare tra Montecatini Terme e Chiesina Uzzanese al chilometro 45 direzione est-ovest. Dalle prime informazioni emerse ieri sera, una delle persone coinvolte era apparsa subito in condizioni critiche. Poi in mattinata l’aggiornamento. La persona finita ininnon ce l’ha fatta. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto. Il tratto è rimasto a lungo chiuso per consentire i soccorsi del 118 e i rilievi della polizia stradale. Il traffico è andato in tilt nonostante la tarda ora: all’interno del tratto chiuso, spiegava Autostrade ieri, il traffico è rimasto bloccato per circa due chilometri di coda con viabilità modificata.