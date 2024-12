Lapresse.it - Codice strada, a Napoli prime multe per uso cellulare alla guida

sono partiti in tutta la città i controlli della Polizia locale per il rispetto delle norme del nuovodella. Il primo verbale è stato elevato nella prima mattinata al corso Umberto per uso del, infrazione per la quale le nuove norme in vigore da oggi prevedono, oltresanzione, anche il ritiro breve della patente da 7 a 15 giorni. Entro le 13 sono stati 6 i verbali elevati, tutti per la stessa infrazione; le persone multate sono tutte italiane, di entrambi i sessi.