Cerimonia del premio Eco-Innovazione | vincono due imprese di Pisa

, 13 dicembre 2024 - Vincere la partita dell’si può? Se ne è parlato questa mattina nella sede di Piazza Vittorio Emanuele II della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest durante il convegno al quale hanno partecipato rappresentanti del mondo dell'università e della ricerca raccontando come "stanno giocando la partita dell'" con i progetti e le iniziative a supporto delle, che ciascuno di loro sta portando avanti. La ricerca delle competenze nelle università e nei centri di ricerca e l’ascolto dei giovani sono indubbiamente ingredienti importanti, quanto i progetti e processi di sviluppo delle innovazioni proposti dal mondo dell’università e della ricerca con i quali il mondo imprenditoriale deve entrare in contatto integrandole con le proprie azioni affinché si possa ottenere un vantaggio per l’intero ecosistema e per tutti i componenti.