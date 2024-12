Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti: anticipi e sfide decisive in Eccellenza e categorie minori

Ben sette gliodierni tra i, con lepiù basse pronte a ripartire dopo le nevicate (e sempre meteo permettendo). Doppio antipasto in: il Fabbrico (14), reduce da due vittorie, ospiterà il Real Formigine, penultimo con soli 8 punti. Dalle ore 14.30 arbitrerà Pasquale Gatto di Lamezia Terme. Il Fabbrico (nella foto il portiere Raffaele De Prisco) spera di riuscire a superare il Rolo (15), in campo oggi (ore 15). A Castelvetro la trasferta col forte Terre di Castelli (26), quinta della classe. Il Rolo non vince da tre turni: servirà una mezza impresa coi modenesi, che ne hanno perse solo due. Arbitro: Riccardo Samaritani di Ravenna. Una gara in Prima categoria: nel girone C alle 15 la FalkGalileo (18) riceverà la Virtus Libertas (22). Match interessante: la Falk ha ritrovato il successo e intravede i playoff (-4), mentre la Virtus è quarta e può diventare terza.