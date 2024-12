Ilrestodelcarlino.it - A Ferrara la mostra 'Bruce Davidson / Zabriskie Point' nello Spazio Antonioni

Rievocare un incontro storico, per la cultura visuale del Novecento, è possibile solo in unonato e concepito per essere dinamico. A, si intende dare questa dimensione allo, inaugurato prima dell’estate e ormai a pieno regime, pronto ad accogliere nuove mostre. È il caso dell’esposizione che inaugura oggi (e che proseguirà fino al 4 maggio 2025) dedicata all’incontro sul set del filmtra il grande fotografoe uno dei padri della cinematografia moderna, Michelangelo. Approdato negli Stati Uniti nel 1968, il regista, fresco di Palma d’Oro al Festival di Cannes, scelsecome fotografo di scena. È proprio accanto ad, che lo statunitense nativo dell’Illinois (oggi novantunenne) considera "il più grande regista con cui abbia mai collaborato", che, appunto, trova ispirazione per alcuni dei suoi scatti più memorabili.