Un pisolino stimola la creatività e il problem solving

“La notte porta consiglio” non è solo un luogo comune. Secondo alcuni studi condotti negli ultimi anni nel campo delle scienze del sonno, “dormirci su” quando non si riesce a trovare la soluzione a una, aiuterebbe l’immaginazione e favorirebbe l’ingegno. Unica condizione: essere svegliati non appena ci si assopisce.Dormire porta consiglio?Diversi studi condotti negli ultimi anni nel campo delle scienze del sonno, tra cui la neurologia e la psicologia, hanno confermato che alcune intuizioni possono prendere spunto dai sogni. In particolare, nel 2021 un gruppo di ricerca dell’Università della Sorbona e del Paris Brain Institute ha reclutato 103 persone per condurre un esperimento e verificare l’ipotesi che interrompere il sonno nel momento in cui sopraggiunge favorisca l’ingegno. I risultati furono pubblicati in uno studio sulla rivista Science Advances.