Tregua a GazaBlinken | segnali positivi

10.30 Dopo una visita in Turchia, il Segretario di Stato Usa Blinken ha affermato di vedere "incoraggianti" verso un cessate il fuoco a Gaza. "Quello che abbiamo visto nelle ultime due settimane fa pensare che sia possibile.Apprezziamo il ruolo che la Turchia può svolgere con Hamas per cercare di raggiungere una conclusione". Blinken ha affrontato anche la questione della Siria con il ministro degli Esteri Fidan. Dopo la caduta del regime di Assad è "imperativo" continuare a lavorare contro lo Stato islamico (Is).