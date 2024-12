Bubinoblog - STELLA PENDE: “LE TRASMISSIONI IMPORTANTI ALL’ORA DEI VAMPIRI, TROPPI TALK IN TV”

Leggi su Bubinoblog

Sabato 14 dicembre, in seconda serata su Rete 4, ultimo appuntamento del 2024 con «Confessione Reporter» e.Il giornalismo in tv fa pochissimo approfondimento eshow. Learrivanodei.Cosìintervistata da La Verità. La puntata di Confessione Reporter, forse il migliore programma informativo di Rete 4, affronta il delicato tema dei Figli di nessuno, bambini, oggi adulti, le cui madri hanno deciso di non crescere.Il tema delle origini biologiche, in Italia è delicato. Una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che a partire dai 25 anni di età, una persona può chiedere al Tribunale dei minori se la propria madre biologica desideri conoscerlo.Manca un servizio di accompagnamento che protegga adeguatamente sia i figli adottati sia i genitori di nascita.