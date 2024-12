Quotidiano.net - Sentirsi soli nei giorni di Festa. Telefono Amico scende in campo

Italiainper aiutare coloro che a Natale si sentono. È possibile contattare i volontari dell’associazione chiamando il numero 02- 23272327. Il servizio di ascolto resterà attivo dalle 9 del 24 dicembre fino alla mezzanotte di Santo Stefano per sostenere le persone che necessitano di supporto emotivo durante idi. Nel 2023 oltre 620 le persone che hanno contattatoItalia, mediamente una ogni sei minuti. "La maggior parte delle persone che si rivolge a noi, soprattutto durante le Feste, lo fa pertudine – commenta Cristina Rigon, presidente diItalia – e lo fa utilizzando il, lo strumento che, grazie al calore della voce, riesce a dare un senso di vicinanza immediato agli altri. Spesso non ci pensiamo, ma il Natale, che per la maggior parte delle persone è il momento in cui ritrovare amici e familiari, per chi è solo è quello in cui il peso dellatudine si fa più opprimente o gravoso.