Liberoquotidiano.it - Schillaci: "Veterinaria Tor Vergata riferimento accademico sul territorio"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 13 dic. (Adnkronos Salute) - "L'attivazione del corso di laurea in Medicinadà finalmente l'opportunità ai tanti veterinari che già lavorano nel Lazio di avere unsuldove potersi aggiornare, e a tanti giovani la possibilità di seguire questo percorso formativo senza doversi più trasferire in altre regioni". Così il ministro della Salute Orazio, intervenendo questa mattina all'inaugurazione del nuovo corso di laurea in Medicinaall'Università degli studi di Roma Tor. Il corso "nasce dalla visione chiara e determinata di valorizzare il ruolo della Medicinaall'interno dell'approccio globale alla salute, One Health - afferma- Il concetto di 'salute unica', che ha origini antiche, ha acquisito una nuova centralità con i cambiamenti recenti che sono intervenuti nelle relazioni tra gli esseri umani, gli animali e l'ambiente.