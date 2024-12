Lanazione.it - Sanità, i conti sono in "rosso": "Fuori regione a farsi curare". Umbria maglia nera per i costi

Leggi su Lanazione.it

Un umbro su cinque va ain ospedale in un’altra. E per questo l’è la realtà in cui la spesa per la mobilità sanitaria passiva (che vuol dire curarsi altrove) è aumentata nel 2023 del 24% rispetto al 2019, percentuale che non ha nessun’altra realtà regionale e che fa dellauna vera e propria "". E’ questo il trend principale che emerge dall’analisi dei dati sulla mobilità sanitaria presentata ieri dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). I ricoveristati 15.609 per una spesa di 65,6 milioni di euro l’anno scorso. E alla fine emerge un saldo negativo tra chi si viene ada noi e chi se ne va di -24, 2 milioni. Eppure nel 2018 le cose andavano meglio, visto che il saldo era positivo con un +4,6 milioni, sceso nel ‘19 a + 2,9 milioni.