Riepilogo Europa League | Lazio in carica

2024-12-13 00:45:10 Il web non parla d’altro:Laè in testa alla classifica dicon l’Athletic Bilbao con 16 punti dopo la vittoria per 3-1 in casa dell’Ajax.L’Anderlecht è terzo dopo la vittoria per 2-1 in casa dello Slavia Praga, mentre il Lione ha battuto l’Eintracht Francoforte 3-2 portandosi al quarto posto e il PAOK ha battuto il Ferencvaros 5-0 a Salonicco aumentando le proprie speranze di spareggio.Le migliori otto si qualificano direttamente agli ottavi di finale, con le squadre classificate dal nono al 24esimo che accedono ai playoff a doppia gara.Giornata 6 #UEL pic.twitter.com/XbDhTEobgd—UEFA(@) 12 dicembre 2024Fisayo Dele-Bashiru e il veterano Pedro sono andati a segno per la, mentre il sostituto Sergio Pena ha pareggiato nei minuti di recupero per il Malmö che ha mantenuto il Galatasaray imbattuto per 2-2.