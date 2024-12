Sport.quotidiano.net - Note di Siena: sconfitta a Cecina, sfida cruciale contro La Spezia al PalaEstra

La ‘di’ è uscita con le ossa rotte dalla trasferta di mercoledì sera a, al cospetto di una squadra partita malissimo nel girone di andata ma adesso reduce da tre successi di fila. Per Pannini e compagni invece un altro ko da metabolizzare in fretta visto che domenica alle 18 alarriva Laper un delicato sdiretto in chiave lotta al sesto posto. A parlare ieri prima della ripresa degli allenamenti il centro della Mens San Gianluca Prosek (nella foto), che aha lottato tutta la gara non riuscendo però a ripetere le scintillante prestazione di qualche giorno primal’Olimpia Legnaia. "Veniamo da un brutta– ammette il numero 35 biancoverde -. Adesso dobbiamo pensare ad allenarci bene e a tornare con la testa giusta in vista della partita di domenica che sarà davvero importante per la classifica".