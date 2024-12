Ilrestodelcarlino.it - Niente assicurazione, patente e revisione: 10mila euro di multa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Senzae neppure, gira con l’auto sottoposta a sequestro: jesino fermato dalla polizia locale eto per ben. E’ accaduto ieri nel quartiere Prato dove lo jesino è stato beccato dagli agenti della polizia locale che stava verificando in tempo reale le targhe dei veicoli tramite il dispositivo Targa System. L’uomo, 56enne jesino, era alla guida di una Citroen Berlingo già sottoposta a sequestro e a fermo fiscale. Non solo ma aveva larevocata da un precedente controllo, era sprovvisto die già in passato gli era stata contestata la reiterata la mancata. L’auto è stata quindi stavolta confiscata e all’uomo sono state contestate tutte le violazioni accertate, ritrovandosi così unacomplessiva di