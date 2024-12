Lettera43.it - Mellone punta a Rai Cultura e il presenzialismo di Matano: le pillole televisive

Tempi incerti in Rai per Angelo. Il meloniano, come riportato da la Repubblica, potrebbe infatti lasciare la direzione del Day Time. Pesano i tanti programmi flop, compreso il mattutino Binario 2. La trasmissione condotta da Carolina Di Domenico e Gianluca Semprini, che nei piani doveva sostituire Fiorello su Rai2, ha chiuso dopo soli tre mesi a causa dei bassi ascolti (uno share del 2,3 per cento di media pari a 110 mila spettatori). Ma il punto è un altro.infatti ha voluto affidare il programma a Perla Tortora, 40enne moglie del giornalista di RaiNews Paolo Poggio, che da “semplice” caposervizio si è trovata a curare una trasmissione di, ruolo che per prassi (come ha notato Dagospia) viene affidato a vicedirettori o capistruttura. Nel partito di Meloni qualcuno avrebbe addirittura chiesto la sua testa.