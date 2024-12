Lapresse.it - Manovra, Giorgetti: “Speriamo di chiudere confronto in commissione nel weekend”

Prosegue ilsullae Giancarlospera di chiuderlo entro questo fine settimana. “Stiamo lavorando, neldiilin parlamento almeno inper quanto riguarda la legge di bilancio e quindi voglio andare avanti“, ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze intervenendo agli Stati Generali della Natalità. “Non è più tanto usuale in Europa approvare le leggi di bilancio in parlamento perché vedo che altri non lo fanno, però noi continuiamo a farlo. E questo è un elemento positivo”, ha aggiunto.: “Momenti febbrili”“Sono qui” a Roma “oggi e domani perché sono momenti febbrili. Ho appena avuto la riunione sugli ultimi emendamenti che verranno depositati oggi”, ha spiegato il titolare del Mef.