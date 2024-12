Ilrestodelcarlino.it - Maiolati Spontini, Eloisa prima donna alla guida del gruppo comunale di protezione civile

(Ancona), 12 dicembre 2024 - Ildi, che l’anno scorso, proprio a dicembre, aveva festeggiato i venti anni di attività, ha appena rinnovato il direttivo. Era stato istituito ufficialmente con una delibera del Consiglioa maggio dello scorso anno e dall’anno successivo è sempre stato attivo. Per lavolta è unaa capo del. La nuova coordinatrice, infatti, è la geometraTestadiferro mentre il vice coordinatore è Marco Teodori. Gli altri tre membri del direttivo sono Marco Conti, che è stato il coordinatore per ben 12 anni, Marco Ciampichettii e Alessandro Testadiferro. Lauscita ufficiale del nuovoè stata mercoledì 11 dicembre, con la prova di evacuazione effettuata nel plesso scolastico di via Venezia, a Moie.