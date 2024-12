Ilgiorno.it - Lodi inaugura il primo autobus elettrico: una svolta per la mobilità sostenibile

Inizia oggi un cambiamento storico per il trasporto pubblico del capoluogo: entra in servizio ilta ieri, in piazza Ospitale, una navetta Otokar e-Centro, da 11 posti a sedere e 18/22 in piedi, lungo 6,60 metri con una energia di 140 kW (circa 200 cavalli di potenza) e autonomia di 180 chilometri. Oltre alla miglioria nell’alimentazione, il bus possiede tutti gli aggiornamenti: è dotato del sistema di bigliettazione elettronica, impianto di videosorveglianza, standard di comfort e sicurezza aggiornati e conteggio passeggeri. Questo mezzo, molto maneggevole, è stato pensato per il centro storico, principalmente sulla linea 5; non fa rumore ed elimina le emissioni gassose. È ildi una serie di 22 mezzi elettrici, di cui due bus urbani (da 10 metri) in arrivo entro la fine dell’anno e gli altri 19 nei mesi successivi, andando così a sostituire tutta la flotta in città; entro fine del 2026 tutti i mezzi di trasporto pubblico disaranno elettrici.