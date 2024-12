Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Hochfilzen 2024 in DIRETTA: Giacomel e Bionaz puntano alla top 15

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DIALLE 11.30I PETTORALI DI PARTENZA15.14: Terzo posto per Fabien Claude al traguardo ma attenzione a Stroemsheim e Soerum15.13: Jacquelin è nono al traguardo a 49? dtesta15.12: Samuelsson si inserisce al terzo posto a 21? da J. Boe, Stroemsheim non sbaglia ed è quarto15.11: Perrot non sbaglia e transita con 35? di distacco dtesta dopo due poligoni15.10: Due errori di Soerum in piedi consegnano la vittoria a J. Boe15.09: Secondo posto per Laegreid al traguardo con 5? di ritardo rispetto a J. Boe, zero di Cappellari a terra15.09: Un errore di Hofer che sta comunque disputando un’ottima gara15.08: J. Boe va al comando con 21? di vantaggio su Uldal che ha fatto meglio del compagno nel finale15.