Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Hochfilzen in DIRETTA: tappa e maglia per Preuss, Wierer in top ten

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIALLE 14.20I PETTORALI DI PARTENZA12:49 Con l’arrivo della croata Kozica, che si colloca nelle retrovie, termina ufficialmente ladi. Si chiude anche la nostra. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.12:47 Ottima prestazione delle italiane, con Dorotheache dimostra nuovamente di poter ergersi a mina vagante del circus. L’altoatesina paga due pesanti errori in piedi, con uno in meno avrebbe lottato per il podio con la norvegese Knotten. Molto bene Hannah Auchentaller, perfetta al poligono e solida sugli sci. Per la giovane azzurra 12° posto finale.12:45 Vittoria dunque per Franziska