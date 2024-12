Lanazione.it - L’impianto di recupero vapori da riparare, il carrello vicino al punto dell’esplosione. Calenzano, cosa emerge dalle indagini

Firenze, 13 dicembre 2024 – Spuntano nuove ipotesi sulle cause che hanno portato alla terribile esplosione nel deposito Eni di. Al momento della deflagrazione, nelle vicinanze della pensilina numero 6 era in atto il sollevamento di un, tramite un macchinario, proprio in concomitanza alla formazione di una nube didi carburante. La vicinanza di questa operazione potrebbe aver contribuito all’innesco. GERMOGLI PH: 13 DICEMBRE 2024DEPOSITO RAFFINERIA ENI ESPLOSO RILIEVI SOPRALLUOGO DEI VIGILI DEL FUOCO È quanto si apprende ai margini della inchiesta della procura di Prato in base a ipotesi maturate nel prosieguo degli accertamenti tecnici in corso. Il fumo diè lo stesso riferito da alcuni testimoni e corrisponderebbe a quello che si nota nel primo video disponibile sull’esplosione.