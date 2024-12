Quotidiano.net - L’ex pm e i morti sul lavoro: “Italia assuefatta da anni. La giustizia non fa paura”

Torino, 13 dicembre 2024 – Sono 890 isulnei primi 10 mesi del 2024. Lo dicono i dati Inail relativi al periodo compreso tra gennaio e ottobre. Uno stillicidio quasi quotidiano da cui restano fuori le 5 vittime dell’esplosione del deposito Eni di Calenzano. Quelle cifre raccontano due cose. Una è l’enormità di un fenomeno ormai endemico. L’altra, ancora più preoccupante, il livello di assuefazione a cui siamo arrivati. Raffaele Guariniello, lei come magistrato e giurista ha fatto della sicurezza suluna missione. Pensa che nella nostra coscienza si sia inceppato qualcosa? Perché tutti questi infortuni continuano a ferire l’e nessuno reagisce? Siamo sotto ipnosi? “Da un po’ di tempo mi faccio una domanda: non è che siamo tornati negli’70? In materia di sicurezza sul, passato un periodo di grande fulgore, c’è stato un graduale, ma progressivo processo di rilassamento.