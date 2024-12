Inter-news.it - Lazio, per l’Inter 3 da valutare! Baroni sceglie il centravanti – CdS

Laieri sera ha vinto contro l’Ajax per 1-3, disputando una grandissima partita all’Amsterdam Arena. Versotre giocatori sono da, mentre in attacco Marcoha già scelto il vice Castellanos.ULTIME – Battuto l’Ajax, ora per laci saràall’Olimpico. La sfida, valida per la sedicesima giornata di campionato, si disputerà lunedì sera., dunque, ha ancora tempo perla condizione di tre giocatori: Luca Pellegrini, Alessio Romagnoli e l’ex Matias Vecino. Il primo è uscito per un problema fisico ieri in Olanda, mentre gli altri due non sono stati convocati. Se l’ex difensore del Milan non dovesse farcela, pronto lo spagnolo Patric a subentrare. Inoltre, contronon ci sarà lo squalificato Castellanos, che si è beccato un cartellino giallo a Napoli (era diffidato).