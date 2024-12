Bergamonews.it - L’avventura calcistica dei Lapadula: Gianluca bomber in Serie A e B, Davide in Bergamasca

Leggi su Bergamonews.it

È ormai la vigilia per la prossima sfida dell’Atalanta capolista in campionato; lo sguardo è rivolto verso la trasferta di Cagliari, di sabato alle 15. Una squadra, quella diNicola, che si presenterà con ben quattro ex nerazzurri (Palomino, Zortea, Adopo e Piccoli), ma che non finisce qua i suoi legami con Bergamo.Scendendo di qualche categoria, ma nemmeno troppo, nelle formazioni dilettantistiche lombarde, un cognome appare molto familiare; stiamo parlando di, fratello maggiore dell’attaccante rossoblùe grande attaccante traD, Eccellenza e Promozione, con esperienze in, dove vive tutt’ora.Una storia, quella della famiglia dei ‘Lapa-gol’, che inizia in Piemonte, a Torino dove i due fratelli, anche se piccoli avevano già capito la loro strada: “Giocavamo ovunque: dai giardinetti ai tornei – ricorda-.