Ilfattoquotidiano.it - Il regalo di Natale di Stellantis, altri 6 mesi di cassa integrazione a Mirafiori. Coinvolti oltre 2mila addetti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Altranello stabilimento Stallantis di, a Torino. La decisione era nell’aria ma oggi l’ennesimo ricorso agli ammortizzatori sociale è stato comunicato dall’azienda ai sindacati. Si tratta del 18esimo anno consecutivo in cuifa ricorso agli ammortizzatori.Più nel dettaglio dal 7 gennaio al 14 febbraio si fermeranno 254 dipendenti del reparto Preassembly and Logistic. Dal 7 gennaio al 2 agosto i settori carrozzeria linea 500 Bev in cui saranno interessati 1.005, Carrozzeria Maserati, con il coinvolgimento di 794 dipendenti. E poiEurope di San Benigno con 334 dipendenti. E ancora, si fermano per seiPresse (300) e Costruzione Stampi (96 lavoratori).Edi Lazzi, segretario generale della Fiom Cgil di Torino dichiara: “L’utilizzo degli ammortizzatori sociali diventa maggiorenne compiendo 18 anni.