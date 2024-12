Digital-news.it - Il Calcio Femminile torna su Sky e in streaming su NOW - Coppa Italia e Supercoppa fino al 2027

Ilsu Sky e insu NOW:alSky Sport trasmetterà in diretta le gare dellae della SuperFrecciarossa. Si partirà quindi lunedì 6 gennaio alle 15.30 con la sfida tra Roma e Fiorentina che assegnerà il primo trofeo della stagione. Un ritorno, quello su Sky, che riporta alla mente la meravigliosa avventura delle Ragazze Mondiali del 2019, con Sky che oltre alle competizionine per club ha trasmesso anche l'ultimo Europeo disputato nel 2022, anno dell'introduzione del professionismo in.Nella stagione 2024-25 saranno 14 le partite in diretta su Sky e NOW: dopo la Supertra Roma e Fiorentina, tra il 14 e il 16 gennaio si giocherà l'andata dei quarti di finale diFrecciarossa, con gare di ritorno tra il 28 e il 30 gennaio.