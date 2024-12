Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Assassinio a Venezia, Venerdi 13 Dicembre 2024

Leggi su Digital-news.it

13sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301,, il terzo capitolo tratto dai romanzi di Agatha Christie, diretto e interpretato da Kenneth Branagh. Hercule Poirot, ormai in pensione e ritiratosi in Italia, si trova costretto a tornare in azione quando un omicidio sconvolge una misteriosa seduta spiritica. Immerso nell'atmosfera gotica di, il celebre investigatore dovrà affrontare enigmi intricati e una serie di personaggi enigmatici per scoprire la verità. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, Comedians, una commedia diretta da Gabriele Salvatores con Ale & Franz e Christian De Sica, ispirata all’opera teatrale di Trevor Griffiths.