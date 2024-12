Gretchen Walsh dall’ammirazione per la sorella al dominio di Budapest | Un duro lavoro che culmina in una settimana

Leggi su Sportface.it

Irreale, storica, devastante. Per farla breve: aggettivi finiti.riscrive regole e prospettive, batte anche sé stessa e spinge il suo corpo oltre i limiti in unasurreale che non è ancora finita: il 52.87 nei 100 farfalla nella semifinale dei Mondiali di vasca corta arappresenta il nuovo record del mondo, il primo crono per una donna sotto il muro dei 53”, poche ore dopo il precedente primato sotto i 54” (anche quello per la prima volta) in batteria. Il tutto dopo aver infranto anche il record del mondo dei 50 farfalla (23.94) e aver fatto lo stesso nei 100 misti (55.11). Senza dimenticare quello in batteria dei 50 metri farfalla femminili, l’oro e il record mondiale nella staffetta 4×100 metri stile libero femminile, e un altro primato mondiale nelle semifinali dei 50 metri farfalla femminili.