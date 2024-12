Movieplayer.it - GEN_ di Gianluca Matarrese unico italiano in Concorso al Sundance, Jennifer Lopez e Cumberbatch tra le star

IlFilm Festival parlacon la presenza di un documentario ine con il ritorno di Luca Guadagnino in veste di produttore, in programma Il remake de Il bagno della donna ragno, il dramma Rebuilding con Josh O'Connor e tanti horror da tenere d'occhio. IlFilm Festival 2025 parlagrazie alla presenza di un film in, l'GEN di, ma c'è anche Luca Guadagnino, stavolta in veste di produttore, a tenere alto il tricolore nella manifestazione simbolo del cinema indie americano e globale. Tra le, si segnala la presenza diche presenterà il remake de Il bacio della donna ragno, di Benedictalle prese con un ruolo altamente drammatico e Josh O'Connor, interprete di Challenger e La Chimera, la cui carriera è in netta ascesa.