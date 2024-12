Quotidiano.net - Esame della patente, Salvini vuole cambiarlo. Unasca: "Ecco i punti chiave”

Roma, 12 dicembre 2024 -e nuovo codicestrada: il ministro Matteoper ora l’ha solo accennato, dialogando con le autoscuolema l’intenzione è stata dichiarata: cambiare l’di abilitazione alla guida. Ma come? Lo abbiamo chiesto al segretario nazionale dell’associazione, Alfredo Boenzi. “Nuovoper la” "Nell’incontro con il ministro– spiega il segretario– abbiamo affrontato la questione dell’per la. Stiamo facendo uno studio di fattibilità sulle modifiche possibili. L’obiettivo: semplificare i test e avere undi guida diverso”. "Una questione sociale” "Come autoscuole – chiarisce Boenzi – abbiamo sollevato una questione più sociale che didattica. Oggi agli allievi non vengono trasmesse alcune informazioni che sono invece essenziali per la consapevolezza dei rischi durante la circolazione.