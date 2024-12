Lanazione.it - Educazione all’europeismo per gli alunni del liceo Vittoria Colonna di Arezzo

, 13 dicembre 2024 – Europeisti non si nasce, si diventa. È un processo diche glideldiapprendono attraverso gli scambi linguistici. Col progetto Vive l’Europe, diretto e tessuto dal professor Massimiliano Badiali, il, triplica gli scambi con la Francia, Lione Parigi e Le Havre. Per il secondo anno ilaretino di Via Portabuia si gemella con il Lycée St-Joseph di Le Havre. Il gruppo scolastico italiano e francese di 40è stato ricevuto in Comune il 12 dicembre 2024 dall’Assessore alla Cultura del Comune diSig. Chierici, per poi visitare il museo della Giostra del Saracino. Lo scambio coinvolge la classe 3M delLinguistico, accompagnata dalle docenti Donnini Giada e Palazzo Angela.