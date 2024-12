Sport.quotidiano.net - Denny Braccini, la passione di modificare le Harley Davidson

Leggi su Sport.quotidiano.net

Prato, 13 dicembre 2024 - Il prossimo progetto sarà una moto con finiture in bronzo ed oro, che si potrà ammirare il 24-25 e 26 gennaio 2025 al Moto Bike Expo di Verona. La sta realizzando, pratese, 45 anni, che ama la meccanica e le moto ma non quelle tradizionali perchéle trasforma e le rende belle e da concorso con premi vinti e tanti riconoscimenti. La moto che ama è lache trasforma a suo modo rendendola “Special”; unache è stata tramandata adal babbo Alfio, e sino da giovanissimoiniziò a manomettere i motori a scoppio, smontandoli per poi assemblarli alla sua maniera, secondo le sue geniali idee. Un artista che riesce ad adattare alla moto pezzi che magari hanno tutt’altra funzione e l’ultimo “gioiello” unagià bella di suo, l’ha modificato per circa l’80 %.